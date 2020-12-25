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16:55   25 Декабря 2020
Общество

В Малом театре раскрыли состояние Муравьевой после COVID-19

В Малом театре раскрыли состояние Муравьевой после COVID-19

Народная артистка России, 71-летняя актриса Ирина Муравьева реабилитируется после перенесенного коронавируса. О состоянии звезды рассказала директор театра Тамара Михайлова.

Руководитель Малого театра отметила, что Муравьева по состоянию на сегодняшний день чувствует себя хорошо. При этом спектакли "Всегда зовите Долли!" и "На всякого мудреца довольно простоты", в котором задействована Муравьева, ввиду ее состояния пришлось отменить.

"...А вот спектакль "Восемь любящих женщин", где занята актриса, мы не отменяли, — подчеркнула Михайлова, — поскольку у нас там два состава".

Сообщение о том, что Муравьева пополнила список звезд, заразившихся коронавирусом, поступило 22 декабря. Михайлова тогда отметила, что звезда Малого театра находится дома на амбулаторном лечении.

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#малый театр #коронавирус #Муравьева

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