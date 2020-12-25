16:53 25 Декабря 2020Происшествия
Лукашенко сообщил о предотвращении терактов в стране
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о планах, которые вынашивали задержанные террористы.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о планах, которые вынашивали задержанные террористы.
По его словам, злоумышленники из "группы Автуховича" в особо крупных размерах ввозили оружие с территории Украины. Кроме того, боевики планировали устроить серию терактов по всей стране.
Лукашенко представил к государственным наградам сотрудников правоохранительных органов, которые принимали участие в задержании террористов.