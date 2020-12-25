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16:53   25 Декабря 2020
Происшествия

Лукашенко сообщил о предотвращении терактов в стране

Лукашенко сообщил о предотвращении терактов в стране

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о планах, которые вынашивали задержанные террористы.

По его словам, злоумышленники из "группы Автуховича" в особо крупных размерах ввозили оружие с территории Украины. Кроме того, боевики планировали устроить серию терактов по всей стране.

Лукашенко представил к государственным наградам сотрудников правоохранительных органов, которые принимали участие в задержании террористов.

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#белоруссия #теракты #лукашенко

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