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16:39   25 Декабря 2020
Происшествия

Родители расчлененной Ещенко не будут обжаловать приговор историку Соколову

Родители расчлененной Ещенко не будут обжаловать приговор историку Соколову

Родители убитой и расчлененной Анастасии Ещенко не будут обжаловать приговор, вынесенный судом историку Олегу Соколову.

Соколова признали виновным в убийстве, расчленении и незаконном хранении оружия. Он получил 12,5 года колонии строгого режима, сообщила адвокат семьи Ещенко Анастасия Бакшеева. По словам юриста, убитые горем родители считают, что ничто не сможет вернуть им дочь, но обжаловать приговор не будут.

Суд установил, что на почве ревности Соколов душил возлюбленную и несколько раз выстрелил ей в голову. После этого он расчленил ее тело, расфасовал по пакетам и пытался утопить в реке Мойке, когда его задержали.

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#приговор #родители #Олег Соколов #Анастасия Ещенко

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