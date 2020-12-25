"Она никогда не была веселой": близкие о смерти светской львицы Шафировой

Родственники и близкие Ирины Шафировой рассказали о душевной боли и беспокойствах светской львицы.

Родственники и близкие Ирины Шафировой рассказали о душевной боли и беспокойствах светской львицы.

Труп женщины обнаружили пару дней назад в Ружейном переулке. Шафирова скончалась при загадочных обстоятельствах. В настоящее время ее смерть расследуют правоохранители, пишет информационное агентство "Невские новости".

По словам близких женщины, она долгое время не могла заглушить боль, пережитую в отношениях с мужем. Шафирова считала, что супруг изменяет ей "с молодыми".

"Она никогда не была веселой. Вот все есть у человека, а глаза мутные, несчастные, пыталась быть позитивной, но не получалось", – заявили в кругу Шафировой.

Муж светской львицы также прокомментировал ее смерть. По его словам, Шафирова сама была инициатором развода, так как "хотела встретить любовь всей жизни".