Политолог Самонкин спрогнозировал волну фейков после задержания Соболь

По мнению специалиста, сторонники Навального не упустят шанс создать «бунт на ровном месте».

В отношении юриста Фонда борьбы с коррупцией (признан в РФ иностранным агентом) Любови Соболь возбудили уголовное дело по статье о незаконном проникновении в жилище с применением насилия. По версии Следственного комитета (СК), соратница блогера Алексея Навального пыталась проникнуть в квартиру пенсионерки.

«По данным следствия, 21 декабря группа лиц, среди которых была Соболь, неоднократно пыталась проникнуть в квартиру пожилой женщины, расположенную в доме в Восточном округе столицы. Для достижения своей цели они незаконно использовали форму сотрудников Роспотребнадзора», — сказала журналистам представитель столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

Защитник юриста ФБК, адвокат Владимир Воронин утверждает, что Соболь намеревалась просто «позвонить в дверь», однако на деле ситуация обстояла иначе. По данным следователей, Любовь Соболь обманула курьера из службы доставки, представившись «брошенной женой с маленьким ребенком» и таким образом попала в подъезд. Когда пожилая женщина открыла дверь, Соболь, по информации СК, оттолкнула хозяйку, проникла в жилище, обошла его, снимая все на телефон. Затем она покинула квартиру и скрылась.

Примечательно, что во всем этом сотрудница ФБК лично призналась во время онлайн-трансляции в Twitter.

На возбуждение уголовного дела в отношении Соболь сторонники Навального отреагировали гневными комментариями в соцсетях, однако председатель Евразийского института молодежных инициатив, политолог Юрий Самонкин находит их возмущение показным. По мнению политолога, представители несистемной оппозиции «переигрывают», а Соболь — «перегнула палку», отрабатывая политический заказ.

«Как говорится, на войне все средства хороши. Для достижения своих политических целей и дискредитации институтов власти наша оппозиция уже малость переступает российское законодательство. Пока что все действия СК говорят о том, что они среагировали правильно. Следственные органы просто так уголовное дело ни на кого "вешать" не будут, потому что для этого нужно найти состав преступления, выявить мотив и умысел подозреваемого. В ситуации с Соболь ничего выдумывать не нужно, все понятно и так», — объяснил Самонкин.

После задержания Соболь и возбуждения уголовного дела со стороны ФБК стоит ждать «мощной волны фейков и новостных вбросов», подытожил Самонкин. В 2021 году оппозиция будет раскручивать линию этого задержания, пытаясь создать информационные поводы «на пустом месте», пока Алексей Навальный пребывает в Германии, где якобы проходит реабилитацию после отравления.

На декабрьской пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что «пациент в берлинской клинике» под видом собственных расследований «легализует материалы американских спецслужб». По словам главы государства, добиваться уважения и признания со стороны соотечественников следует не политическими трюками и нападками на первых лиц, а конкретными делами либо конкретной программой.