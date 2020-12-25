Российская миссия в ЦАР устроила в Банги новогоднее празднество с подарками

Жители Банги, столицы Центральноафриканской Республики, отпраздновали Рождество с елкой и салютами.

Жители Банги, столицы Центральноафриканской Республики, отпраздновали Рождество с елкой и салютами.

Российская миссия организовала праздник для жителей и гостей столицы ЦАР. 24 декабря люди были приглашены на стадион имени Бартелеми Боганда. Вечером началась световая иллюминация, которая впечатлила собравшихся, передает ФАН. Центром торжества стала праздничная ель, доставленная прямиком из России.

Все желающие могли получить российский флаг. Красочный салют был проведен дважды: в первый раз в 18:00, а второй — в 22:00 по местному времени. Зрелищем наслаждались более 15 тыс. человек. Они размахивали флагами и выражали России благодарность за организацию празднества. Жителей Банги теперь интересует, возможно ли повторение праздника с таким размахом в будущем.