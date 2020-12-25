Экономист предсказал резкое ослабление Украины в 2021 году

Украинская экономика в 2021 году еще больше ослабеет и будет все сильнее зависеть от внешнего финансирования и импорта. Кроме того, стоимость товаров и услуг в стране будет расти быстрее, чем растут доходы украинцев.

Украинская экономика в 2021 году еще больше ослабеет и будет все сильнее зависеть от внешнего финансирования и импорта. Кроме того, стоимость товаров и услуг в стране будет расти быстрее, чем растут доходы украинцев.

С таким нерадостным прогнозом на пресс-конференции в Киеве выступил украинский экономист Андрей Новак

По словам эксперта, на Украине в наступающем году может сложится такая ситуация, когда на 6 тысяч гривен будет доступно меньше товаров и услуг, чем было доступно в 2020 году за 5 тысяч гривен.

«Мы видим от правительства объявления очень значительного повышения цен на энергоносители – на электроэнергию, газ, топливо. В бюджете заложена дальнейшая девальвация гривны, что будет удорожать импортные товары, в том числе топливо и газ», — напомнил Новак.

А подорожание топлива неизбежно приведет к повышению стоимости всех товаров и услуг, так как энергоносители являются обязательным элементом себестоимости абсолютно всех услуг и товаров. При чем, говоря о подорожании газа, топлива и электричества, нужно понимать, что тарифы возрастут на десятки процентов, подчеркнул экономист.

«Безусловно, это повлечет подорожание всех товаров и услуг. Проблема в том, какой будет динамика роста доходов украинцев в сравнении с динамикой роста цен», — добавил эксперт.

Также на экономическую существенно ситуацию повлияет и карантин, введенный для сдерживания эпидемии коронавируса, который перейдет из текущего года в следующий. При чем, уверен Новак, это произойдет не только на Украине, а во всем мире, но на Украине этот фактор отразится тяжелее, чем на других странах с более сильными экономиками.

«Надо помнить, что любые кризисы слабые экономики проходят тяжелее, а сильные экономики – легче. И после глобальных кризисов слабые экономики становятся еще слабее, а сильные – еще сильнее», — объяснил он.

Украинское правительство пока не предлагает какой-либо программы или стратегии по развитию экономики, поэтому можно не надеяться, что Украина окажется в группе стран, которые выйдут из коронакризиса более сильными, чем в него входили.

«Очевидно, мы станем еще более слабой экономикой, еще более зависимой от внешнего финансирования, еще более зависимой от импорта, — подчеркнул Андрей Новак в заключение выступления. — Нам надо готовиться, что коронакризис еще более «подрежет» экономику Украины и финансовое состояние подавляющего большинства украинцев».

Напомним, ранее сразу несколько политологов предрекли Украине не только экономический, но и политический кризис в 2021 году, а также потерю еще нескольких регионов.

Например, Янина Соколовская, выступая на брифинге, высказала мнение, что переговорный процесс по мирному урегулированию в Донбассе в 2021 году не выйдет из того тупика, в котором он оказался в 2020 году. Это приведет к усилению протестных настроений, которые в свою очередь могут вылиться в смену власти в Киеве и потерю дополнительных территорий, считает Соколовская.