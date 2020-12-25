Зеленский пообещал мобилизировать женщин на возможную войну с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своем видении конфликта с Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своем видении конфликта с Россией.

Украинский лидер описал примерный ход развития событий и отметил, что не желает такой судьбы для своего народа.

"Будем надеяться, что это невозможно. Иначе будет большая война. Мы никуда не пойдем, мы все будем воевать, все будут мобилизованы: и мужчины, и женщины. Это будет плохо для населения Украины. И я думаю, что Россия это прекрасно понимает", — резюмировал Зеленский.

Ранее председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в интервью журналистам отметил, что сценарий возвращения Луганска и Донецка в Украину силовым методом может всерьез рассматривать только самоубийца или умственно ограниченный человек.