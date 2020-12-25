Россиянам рассказали, где можно оставить собаку на праздники

Хозяева в период отпуска всегда думают, с кем оставить питомца. Эксперты рассказали о нескольких видах передержек для собак.

Хозяева в период отпуска всегда думают, с кем оставить питомца. Эксперты рассказали о нескольких видах передержек для собак.

Среди них гостиницы для животных, частные дома с передержкой, дрессировочные центры, кто-то может оставить питомца у родственников или друзей. Самое главное — подготовить животное к разлуке, предварительно нужно ознакомить его с условиями и познакомить с человеком, который будет смотреть за собакой, передают "Вести Подмосковья".

При выборе гостиницы для собаки необходимо заранее ознакомиться с местом, там она должна свободно менять положение, есть и пить. Специалисты рекомендуют выбрать номер с видеокамерой или даже микрофоном, чтобы с питомцем можно было поговорить удаленно.

Еще один из вариантов — это дрессировочный центр, где хозяева могут оставить животное на обучение. Данный вариант подойдет молодым и непослушным собакам.