16:19 25 Декабря 2020Общество
ФБК не стали исключать из списка иноагентов
Минюст отказал "Фонду борьбы с коррупцией" (ФБК, иноагент) в исключении из реестра некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.
Минюст отказал "Фонду борьбы с коррупцией" (ФБК, иноагент) в исключении из реестра некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.
Кроме того, в сообщении на официальном сайте Минюста говорится, что челябинскому региональному диабетическому общественному движению "Вместе" также отказано в исключении из реестра некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.