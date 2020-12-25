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16:19   25 Декабря 2020
Общество

ФБК не стали исключать из списка иноагентов

ФБК не стали исключать из списка иноагентов

Минюст отказал "Фонду борьбы с коррупцией" (ФБК, иноагент) в исключении из реестра некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

Кроме того, в сообщении на официальном сайте Минюста говорится, что челябинскому региональному диабетическому общественному движению "Вместе" также отказано в исключении из реестра некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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#минюст #фбк #иноагент

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