ФБК не стали исключать из списка иноагентов

Минюст отказал "Фонду борьбы с коррупцией" (ФБК, иноагент) в исключении из реестра некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

Минюст отказал "Фонду борьбы с коррупцией" (ФБК, иноагент) в исключении из реестра некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

Кроме того, в сообщении на официальном сайте Минюста говорится, что челябинскому региональному диабетическому общественному движению "Вместе" также отказано в исключении из реестра некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.