Мэр Одессы выступил за приобретение российской вакцины от коронавируса

Происхождение вакцины от коронавируса не имеет значения. Об этом заявил мэр Одессы Геннадий Труханов на фоне отказа украинских властей от сотрудничества с Россией.

Происхождение вакцины от коронавируса не имеет значения. Об этом заявил мэр Одессы Геннадий Труханов на фоне отказа украинских властей от сотрудничества с Россией.

Градоначальник поддержал российскую вакцину против коронавируса. Мэр Одессы уверен, что политические вопросы не должны преобладать в подобной ситуации. По словам Труханова, ему совершенно все равно, где производился препарат.

"Это вопрос уже не политический, а вопрос спасения жизней одесситов", — приводят слова мэра местные СМИ.

Труханов подчеркнул, что Минздрав должен оставить последнее слово за собой в решении этой проблемы. Жители Украины ждут массовой вакцинации, которую власти пообещали устроить в первом квартале 2021 года. Однако нет ясности, чем именно будут прививать граждан Незалежной.