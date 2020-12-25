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16:18   25 Декабря 2020
Политика

Мэр Одессы выступил за приобретение российской вакцины от коронавируса

Мэр Одессы выступил за приобретение российской вакцины от коронавируса

Происхождение вакцины от коронавируса не имеет значения. Об этом заявил мэр Одессы Геннадий Труханов на фоне отказа украинских властей от сотрудничества с Россией.

Градоначальник поддержал российскую вакцину против коронавируса. Мэр Одессы уверен, что политические вопросы не должны преобладать в подобной ситуации. По словам Труханова, ему совершенно все равно, где производился препарат.

"Это вопрос уже не политический, а вопрос спасения жизней одесситов", — приводят слова мэра местные СМИ.

Труханов подчеркнул, что Минздрав должен оставить последнее слово за собой в решении этой проблемы. Жители Украины ждут массовой вакцинации, которую власти пообещали устроить в первом квартале 2021 года. Однако нет ясности, чем именно будут прививать граждан Незалежной.

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#одесса #вакцина #COVID-19

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