ПФР предупредил о крайних сроках подачи заявления на детские выплаты

Сотрудники Пенсионного фонда Российской Федерации рассказали, когда наступает крайний срок подачи заявления на получение "новогодних" президентских выплат в текущем году.

Сотрудники Пенсионного фонда Российской Федерации рассказали, когда наступает крайний срок подачи заявления на получение "новогодних" президентских выплат в текущем году.

Речь идет о материальной помощи, обещанной главой государства Владимиром Путиным в ходе большой ежегодной пресс-конференции, прошедшей в этом году в онлайн-формате. Россиянам с детьми до восьми лет предоставилась возможность получения единоразовой выплаты в размере 5 тысяч рублей.

"Родители <...> должны обратиться за ней не позднее следующего вторника, 29 декабря", — заявили в ПФР корреспонденту РИА Новости.

Фонд будет работать по всей России в субботу, 26 декабря, как и в прошлые выходные, чтобы иметь возможность принимать заявления. Сообщается, что усыновители должны будут представить документы об усыновлении.