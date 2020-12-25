Эксперты Military Watch объяснили слова Шойгу о российском Су-57

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Воздушно-космические силы РФ в 2024 году получат 22 истребителч пятого поколения Су-57. К 2028 году количество машин планируется увеличить до 76 единиц.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Воздушно-космические силы в 2024 году получат 22 истребителя пятого поколения Су-57. К 2028 году количество машин планируется увеличить до 76 единиц.

Однако аналитики американского издания Military Watch считают, что все производственные линии РФ не могут быть заняты лишь созданием новейшего самолета. Наряду с этим истребителем Россия производит другие платформы, включая Су-35, Су-34, Су-30, МиГ-35 и МиГ-29М.

Рост темпов производства Су-57 при этом ожидается после 2027 года, в то время как заказы на Су-34, Су-35 и Су-30 упадут, считают американские эксперты. Впрочем, даже при нынешних темпах объем производства новейшего истребителя достигает 23% от всех военных самолетов, которые строят в России.

Авторы Military Watch отмечают, что после 2022 года ожидается улучшение возможностей Су-57 — как раз к этому времени самолет получит новый двигатель «Изделие 30», который будет значительно мощнее нынешнего. Как отмечает «ПолитРоссия», это даст российскому Су-57 преимущество перед другими самолетами, предназначенными для воздушного боя.

Прототипы Су-57 используются для испытаний ряда передовых технологий шестого поколения, таких как искусственный интеллект и в будущем лазерное оружие, напоминают авторы статьи.

Су-57 регулярно становится объектом внимания западных журналистов. Так, полет российских пилотов на истребителе пятого поколения без купола впечатлил журнал Popular Mechanics. Американские СМИ регулярно критикуют российскую разработку: The National Interest утверждал, что новейший «Сухой», прозванный НАТО Felon (преступник, уголовник - англ.), представляют из себя «незрелую конструкцию», а также «недостоин конкуренции» с F-15.