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16:01   25 Декабря 2020
Происшествия

Экс-доцент СПбГУ Соколов получил 12,5 года строгого режима

Экс-доцент СПбГУ Соколов получил 12,5 года строгого режима

Суд приговорил историка Олега Соколова, убившего и расчленившего свою аспирантку Анастасию Ещенко, к двенадцати с половиной годам лишения свободы.

Кавалера Ордена Почетного легиона признали виновным в совершении тяжкого преступления. Фигурант резонансного дела признал свою вину. Суд принял решение, что Соколов убил девушку из ревности.

Сторона обвинения требовала назначить 64-летнему ученому наказание в виде 15 лет колонии строгого режима. Такой срок складывался из 13 лет за убийство и два года — за незаконное хранение оружия, которым бывший доцент убил Анастасию Ещенко. Адвокаты обвиняемого просили меньший срок — 8 лет.

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