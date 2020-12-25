16:01 25 Декабря 2020Происшествия
Экс-доцент СПбГУ Соколов получил 12,5 года строгого режима
Суд приговорил историка Олега Соколова, убившего и расчленившего свою аспирантку Анастасию Ещенко, к двенадцати с половиной годам лишения свободы.
Суд приговорил историка Олега Соколова, убившего и расчленившего свою аспирантку Анастасию Ещенко, к двенадцати с половиной годам лишения свободы.
Кавалера Ордена Почетного легиона признали виновным в совершении тяжкого преступления. Фигурант резонансного дела признал свою вину. Суд принял решение, что Соколов убил девушку из ревности.
Сторона обвинения требовала назначить 64-летнему ученому наказание в виде 15 лет колонии строгого режима. Такой срок складывался из 13 лет за убийство и два года — за незаконное хранение оружия, которым бывший доцент убил Анастасию Ещенко. Адвокаты обвиняемого просили меньший срок — 8 лет.