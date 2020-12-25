СМИ сообщили о подготовке атаки на базу США в годовщину гибели Сулеймани

Неизвестные намерены нанести ракетный удар по базе ВС США в районе аэропорта Багдада в Ираке. Об этом пишут СМИ со ссылкой на секретный документ МВД Ирака.

Неизвестные намерены нанести ракетный удар по базе ВС США в районе аэропорта Багдада в Ираке. Об этом пишут СМИ со ссылкой на секретный документ МВД Ирака.

Иракский телеканал Dijlah TV сообщает, что атака на американскую военную базу запланирована на 3 января, годовщину гибели иранского генерала Касема Сулеймани. Он был убит во время ракетного обстрела, начатого по приказу американского президента Дональда Трампа, пишет Федеральное агентство новостей.

Сулеймани командовал элитным подразделением Корпуса стражей Исламской революции. В Ираке он находился в качестве дипломата.

В течение текущего года американские базы в Ираке не раз подвергались обстрелам со стороны неизвестных. Ответственность за атаки на себя брали несуществующие группировки "иракского сопротивления".

На прошлой неделе американское посольство в Багдаде оказалось под ракетным обстрелом, в результате погиб один человек. Трамп обвинил в случившемся Иран и пригрозил ответным ударом, если подобные инциденты будут повторяться.