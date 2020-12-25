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16:00   25 Декабря 2020
Общество

Беглов сообщил о подготовке работ для строительства ВСМ Петербург — Москва

Беглов сообщил о подготовке работ для строительства ВСМ Петербург — Москва

Подготовительная работа по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Петербург — Москва уже началась, рассказал глава Северной столицы Александр Беглов.

Федеральные средства на проектирование уже выделили. Губернатор отметил, что сейчас необходимо определиться с вокзалами, куда будут приходить поезда. Будет проведен большой комплекс подготовительных работ.

Новая дорога сократит путь от Санкт-Петербурга до Москвы через Великий Новгород до 1,5–2 часов. Беглов рассказал, что при проектировании обязательно посоветуются с петербуржцами.

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#петербург #строительство #беглов

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