Нужно ужесточить законодательство, считает Александр Малькевич.

Закон об ответных санкциях за цензуру против российских СМИ на иностранных интернет-платформах поможет защитить права российских граждан в цифровом пространстве. Об этом в интервью изданию «Политика Сегодня» заявил первый зампред комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

Ранее Совет Федерации одобрил закон о блокировке интернет-ресурсов, которые ограничивают публикации российских СМИ.

«Мы все ждали этого закона. Важно, что 2020 год завершается на высокой, мажорной ноте, — отметил Малькевич. — Наконец-то появилось осознание на самом высоком уровне, что больше терпеть все это издевательство невозможно».

Тем не менее, после принятия закона неясны перспективы его правоприменения, отметил общественник.

«Перед нами стоит весьма острый вопрос — есть ли политическая воля исполнительной власти применить этот карающий меч. Как далеко готовы пойти Роскомнадзор, Министерство цифрового развития РФ в отстаивании цифровых прав граждан. Сам же закон важен, прежде всего, как рамочный, показывающий серьезность наших намерений», — пояснил собеседник «Политики сегодня».

Общественник уверен в том, что блокировка российских СМИ на зарубежных площадках будет продолжаться.

«Мы регулярно ведем соответствующий учет. В ноябре снесли инстаграм-аккаунт «ВГТРК-Ставрополье» на 100 тысяч подписчиков. Спустя месяц нашей работы аккаунт все же восстановили с издевательской формулировкой «Мы забанили этот аккаунт, потому что была зафиксирована попытка взлома». Его восстановили, но тут же заблокировали аккаунт «ВГТРК-Астрахань», — отмечает Малькевич.

По его мнению, необходим еще один закон, который обяжет иностранные сайты открывать представительства в России и ставить в их главе российских граждан. Однако есть куда более серьезная прореха в действующем законодательстве, признал Малькевич.

«Мы с вами обсуждаем этот новый закон на фоне зияющих дыр в нашем законодательстве в части защиты персональных данных. К примеру, недавно в сеть были слиты персональные данные известного блогера Юлии Витязевой: ее домашний адрес, фото дома, где она живет опубликовано в чате, где ей напрямую угрожают. Получается, люди не защищены и от публикации их личных данных с целью причинения вреда жизни и здоровью. Естественно, наказание за это должно тоже быть».

Ранее Госдума приняла закон о санкциях за цензуру российских СМИ и за введение ограничений, нарушающих права граждан России на свободу слова. В качестве мер будут предусматриваться блокировка, замедление трафика и административные штрафы, сообщается в документе, опубликованном на сайте нижней палаты парламента.