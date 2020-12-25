Соболь стала фигурантом уголовного дела о неприкосновенности жилища

СКР возбудил дело против юриста признанного в РФ иноагентом ФБК Любви Соболь. Ее подозревают в нарушении неприкосновенности жилища.

СКР возбудил дело против юриста признанного в РФ иноагентом ФБК Любви Соболь. Ее подозревают в нарушении неприкосновенности жилища.

Внимание сотрудников Следственного комитета привлек инцидент на востоке Москвы. Соболь в компании неких людей попыталась проникнуть в квартиру пожилой женщины. Для этого юрист переоделась в форму Роспотребнадзора. Кроме того, она ввела в заблуждение курьера сервиса доставки, представившись «брошенной супругой с ребенком», сообщили в СКР.

Когда хозяйка квартиры открыла дверь, то Соболь оттолкнула пожилую женщину и проникла в помещение. Юристка стала ходить по комнатам и снимать происходящее на смартфон. После этого она скрылась. Теперь против Соболь возбуждено уголовное дело о нарушении неприкосновенности жилища.