Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
15:39   25 Декабря 2020
Происшествия

Соболь стала фигурантом уголовного дела о неприкосновенности жилища

Соболь стала фигурантом уголовного дела о неприкосновенности жилища

СКР возбудил дело против юриста признанного в РФ иноагентом ФБК Любви Соболь. Ее подозревают в нарушении неприкосновенности жилища.

Внимание сотрудников Следственного комитета привлек инцидент на востоке Москвы. Соболь в компании неких людей попыталась проникнуть в квартиру пожилой женщины. Для этого юрист переоделась в форму Роспотребнадзора. Кроме того, она ввела в заблуждение курьера сервиса доставки, представившись «брошенной супругой с ребенком», сообщили в СКР.

Когда хозяйка квартиры открыла дверь, то Соболь оттолкнула пожилую женщину и проникла в помещение. Юристка стала ходить по комнатам и снимать происходящее на смартфон. После этого она скрылась. Теперь против Соболь возбуждено уголовное дело о нарушении неприкосновенности жилища.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#уголовное дело #скр #проникновение #соболь #жилище

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров