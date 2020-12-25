Утверждена дата проведения ЕГЭ в 2021 году в России

Совещание под председательством Татьяны Алексеевны Голиковой прошло 24 декабря, где министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал, когда состоятся ЕГЭ и ОГЭ.

Совещание под председательством Татьяны Алексеевны Голиковой прошло 24 декабря, где министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал, когда состоятся ЕГЭ и ОГЭ.

Итоговое сочинение для 11-классников пройдет во второй декаде апреля следующего года, рассказал Кравцов. Также Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования в формате Единого государственного экзамена (ЕГЭ) пройдет с 31 мая по 2 июля 2020 года.

Дополнительный период введут с 12 по 17 июля следующего года -— для тех школьников, которые по объективным причинам не смогут сдать экзамен в первом этапе. Выпускники, которые не планируют поступать в вуз ЕГЭ будут сдавать с 24 по 28 мая.