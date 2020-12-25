Отказ журналиста Шевченко от командировки в ЦАР расценили как трусость

Журналист Максим Шевченко, который на протяжении двух лет делал громкие заявления по делу об убийстве своих коллег в Центральноафриканской Республике, отказался ехать за правдой.

Журналист Максим Шевченко, который на протяжении двух лет делал громкие заявления по делу об убийстве своих коллег в Центральноафриканской Республике, отказался ехать за правдой.

Журналист Максим Шевченко отказался ехать в Центральноафриканскую республику в пресс-тур, который организовало Федеральное агентство новостей. Издание предложило всем заинтересованным СМИ принять участие в командировке в Банги, чтобы дать возможность развеять домыслы и слухи о "русском следе" и вмешательстве в выборы президента республики. Ожидалось, что такой уникальной возможностью воспользуется как раз российский журналист "Эха Москвы" Максим Шевченко, который заявлял и продолжает заявлять о якобы намеренном затягивании расследования трагической гибели трех российских журналистов в ЦАР в 2018 году.

"Я считаю, что Шевченко, который уже не раз заявлял о том, что всеми силами хочет выявить правду о гибели российских журналистов, просто любит голословность. Смешно – за три года Максим так и не нашел возможности съездить в ЦАР. А когда возможность представилась от Федерального Агентства Новостей, то сразу заявил, что у него другие дела. Он боится ехать туда и поэтому просто отмазывается. Смелым хорошо быть только в блогах", — прокомментировал отказ от поездки депутат Госдумы Сергей Вострецов.

Депутат уверен, что на самом деле Шевченко не столько важна правда, сколько поддержание самой темы в публичном пространстве. Об отказе ехать в ЦАР, журналист заявил в эфире "Эхо Москвы". После чего депутат Госдумы Виталий Милонов назвал его "профессиональным несогласным".

Напомним, ФАН предложил журналистам других изданий отправиться в совместную командировку в одну из самых опасных стран мира, чтобы дать возможность своим глазами увидеть происходящее в этой стране. В данный момент там продолжаются столкновения бандформирований с правительственными войсками.