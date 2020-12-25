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15:42   25 Декабря 2020
Россия

Диетолог рассказала, что поможет избежать сильного похмелья

Диетолог рассказала, что поможет избежать сильного похмелья

Питьевая вода поможет избежать сильного похмелья наутро после новогодней ночи. Об этом порталу NEWS.ru рассказала диетолог Дарья Русакова.

По ее словам, вино и шампанское можно разбавлять водой или ею запивать. Это спасет от головной боли на следующий день.

«Вода является хорошим растворителем, она обладает мочегонным эффектом и выводит все вредные вещества. Её также можно заменить любым напитком, не содержащим сахар. Если человеку некомфортно запивать алкоголь таким способом, можно просто пить воду или напитки в перерывах между принятием пищи», —рассказала Русакова.

Однако такой способ не будет работать при употреблении крепких спиртных напитков. Для водки, виски, коньяка, рома и т.д. нужна правильная закуска - из продуктов, содержащих белки и жиры. Это поможет защитить желудочно-кишечный тракт.

 

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#россия #алкоголь #общество #похмелье

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