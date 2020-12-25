"Абсолютно правильно": Пригожин отреагировал на возбуждение дела против Соболь

Расследование в отношении Любови Соболь по уголовному делу о незаконном проникновении в квартиру поддержал бизнесмен Евгений Пригожин.

Расследование в отношении Любови Соболь по уголовному делу о незаконном проникновении в квартиру поддержал бизнесмен Евгений Пригожин.

Редакция РИА "Накануне.RU" поинтересовалась, связаны ли задержание и допрос Соболь с исками Пригожина к юристу "Фонда борьбы с коррупцией" (признан иноагентом в РФ). Пресс-служба компании "Конкорд" опубликовала ответ Евгения Пригожина.

Петербургский предприниматель заявил, что никакой связи нет, однако инициатива Следственного комитета является "абсолютно правильной". По его словам, оппозиция в последнее время не просто давит на власть, а беспредельничает от своей безнаказанности.

"Любови Эдуардовне давно пора понюхать запах тюремной камеры, чтобы она полюбила Родину-мать по-настоящему. Так как мать должна не только позволять безобразничать, но иногда как следует и по жопе давать", — подчеркнул Пригожин.

Команда юристов Пригожина ранее составила судебный иск против Соболь за распространение фейковых сведений, потребовав компенсацию в размере 5 млн рублей.