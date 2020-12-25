Путин официально объявил годом науки 2021-й год

Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

2021 год в России объявлен Годом науки и технологий. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Согласно документу, должен быть сформирован оргкомитет, который будет курировать мероприятия в рамках Года науки. Оргкомитет возглавит вице-премьер Дмитрий Чернышенко и помощник президента РФ Андрей Фурсенко.

2020-й год в России был объявлен Годом памяти и славы.