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15:07   25 Декабря 2020
Россия

Путин официально объявил годом науки 2021-й год

Путин официально объявил годом науки 2021-й год

2021 год в России объявлен Годом науки и технологий. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. 

Согласно документу, должен быть сформирован оргкомитет, который будет курировать мероприятия в рамках Года науки. Оргкомитет возглавит вице-премьер Дмитрий Чернышенко и помощник президента РФ Андрей Фурсенко.

Путин официально объявил годом науки 2021-й год

2020-й год в России был объявлен Годом памяти и славы.

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