Кнутов объяснил превосходство режима самонаведения ракеты «Стрела-9М333»

Новейшая российская самонаводящаяся зенитная ракета «Стрела-9М333» превосходит все существующие на данный момент аналоги, благодаря тому, что может действовать в трех разных режимах.

Новейшая российская самонаводящаяся зенитная ракета «Стрела-9М333» превосходит все существующие на данный момент аналоги, благодаря тому, что может действовать в трех разных режимах.

Об этом в эфире радио Sputnik рассказал военный эксперт, директор Музея Войск ПВО Юрий Кнутов, комментируя сообщение концерна «Калашников» об успешных испытаниях ЗУР (Зенитной управляемой ракеты) «Стрела-9М333».

«По данным разработчика, "Стрела-9М333" может в любое время года поражать низколетящие самолеты и вертолеты в условиях применения сбрасываемых, парашютируемых и модулированных организованных оптических помех, а также дистанционно-пилотируемых летательных аппаратов и крылатых ракет», — говорится в сообщении концерна.

Также отмечается, что испытания проводились в разных режимах работы головки самонаведения – инфракрасном, фотоконтрастном и помеховом, а также на «догонных курсах», когда ракета, догнав цель, подрывает боевую часть. При этом ракета «Стрела-9М333» позволяет стрелку действовать по принципу «выстрелил ‒ забыл».

Комментируя отчет концерна «Калашников» об успешно проведенных испытаниях новой ракеты, военный эксперт Юрий Кнутов рассказал, что именно выгодно отличает «Стрелу-9М333» от аналогов.

Раньше, по словам эксперта, головка самонаведения в подобных ракетах работала в одном диапазоне, но в этом случае самолет или вертолет может отвлечь ракету, отстрелив тепловые ловушки. Поэтому, для того, чтобы защитить ракету от помех, сделали сначала два диапазона работы головки самонаведения, а потом – три.

«Если ракета работает в нескольких диапазонах, то ее "обмануть" очень тяжело ‒ она как захватила цель, так к ней и летит, и подрывается либо рядом, либо внутри», — объяснил Кнутов.

Также эксперт отметил, что возможность вести огонь по принципу «выстрелил ‒ забыл» говорит о повышенной эффективности действия зенитной управляемой ракеты.

«Прицелился, выпустил ракету, и она дальше сама летит к цели. Управлять, корректировать ее полет не нужно, не нужно держать цель в прицеле. Появляется возможность использовать в это время другую ракету, чтобы стрелять уже по другой цели, пока первая ракета подлетит и уничтожит воздушное средство противника», — отметил Юрий Кнутов.

Напомним, ранее концерн «Калашников» сообщил, что в связи с успешным завершением испытаний «Стрелы-9М333», предприятие начинает серийный выпуск новой ракеты для нужд Минобороны РФ.