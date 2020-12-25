РКЦ "Прогресс" может попытаться переложить иск Роскосмоса на подрядчика

Ракетно-космический центр "Прогресс" может уйти от ответственности за предоставленные Роскосмосу неисправные детали и переложить многомиллиардный иск на субподрядчика.

Ракетно-космический центр "Прогресс" может уйти от ответственности за предоставленные Роскосмосу неисправные детали и переложить многомиллиардный иск на субподрядчика.

Роскосмос подал к РКЦ иск на 4,7 млрд рублей после того, как во время подготовки ракеты для запуска с космодрома Куру в одном из клапанов был обнаружен дефект.

Юрист Дмитрий Кваша считает, что суд встанет на сторону госкорпорации, но РКЦ может попытаться "найти виноватого" и переложить ответственность на изготовителя детали. В случае, если нарушение с его стороны будет доказано, ему придется выплатить штраф, пишет ОСН.