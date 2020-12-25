В журнале "Сибдепо" рассказали о плюсах сотрудничества с Медиагруппой "Патриот"

Медиагруппа "Патриот" и онлайн-журнал о жизни в Кузбассе "Сибдепо" заключили соглашение о сотрудничестве 25 декабря. Об этом сообщается на официальном портале организации.

Медиагруппа "Патриот" и онлайн-журнал о жизни в Кузбассе "Сибдепо" заключили соглашение о сотрудничестве 25 декабря. Об этом сообщается на официальном портале организации.

Онлайн-журнал "Сибдепо" придерживается формата, не предусматривающего выпуск бесполезных статей, основанных на сплетнях. Об этом рассказала главный редактор сайта Алла Мождженская. По ее словам, сотрудничество с Медиагруппой "Патриот" позволит улучшить качество контента ресурса.

"Мы уважаем каждого нашего читателя и ценим ваше время, поэтому игнорируем "мусорные" инфоповоды и не пишем бесполезные статьи", — добавила она.

Взаимодействие между ресурсами будет направлено на реалистичное и позитивное освещение новостей России и Кузбасса. Вдобавок к этому, сотрудничество позволит показать россиянам истинную картину происходящих в стране событий.