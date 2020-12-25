Комитет защиты национальных интересов изучил цели финансирования НКО в РФ

Сотрудники комитета защиты национальных интересов составили топ инициатив, на которые НКО получают деньги от западных спонсоров. Среди них пропаганда ЛГБТ и легализация наркотиков.

Сотрудники комитета защиты национальных интересов составили топ инициатив, на которые НКО получают деньги от западных спонсоров. Среди них пропаганда ЛГБТ и легализация наркотиков.

Всего специалисты выделили 10 пунктов в реализации антироссийских программ. Первым стали призывы и участие в несанкционированных митингах и протестах. На втором месте стоит задача по созданию положительного имиджа иностранных агентов в России. Замыкает тройку критика воссоединения РФ и Крыма.

Также зарубежные спонсоры выделяли деньги на создание негативного образа России и делегитимизацию народного голосования за принятие поправок в Конституцию. Кроме того, НКО были обязаны пропагандировать в стране ЛГБТ, криминальную деятельность и легализацию запрещенных веществ.