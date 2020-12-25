Песков: президент и правительство держат на контроле вопрос цен на продукты

Президент Российской Федерации Владимир Путин и Правительство РФ контролируют ситуацию с ценами на продукты, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Президент Российской Федерации Владимир Путин и Правительство РФ контролируют ситуацию с ценами на продукты, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Правительство РФ по поручению президента Владимира Путина регулярно осуществляет мониторинг цен на продукты, сообщил Песков журналистам в ходе брифинга в пятницу.

Путин обратил внимание на рост цен на продукты в ходе совещания с членами правительства 9 декабря. Российский лидер отметил, что стоимость сахара, подсолнечного масла и других базовых продуктов пытаются подогнать под мировые цены. Президент распорядился стабилизировать цены на продукты питания, и правительство уже предприняло ряд соответствующих мер.