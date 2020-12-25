Совфед узаконил уголовную ответственность для иноагентов

Физические лица, которые уклоняются от включения в список иностранных агентов, могут понести наказание в виде пяти лет лишения свободы. Совет Федерации РФ одобрил такой закон.

Физические лица, которые уклоняются от включения в список иностранных агентов, могут понести наказание в виде пяти лет лишения свободы. Совет Федерации РФ одобрил такой закон.

Закон предполагает уголовную ответственность для физлиц, злостно уклоняющихся от выполнения требований к иноагентам. Речь идет о поправках в Уголовный кодекс РФ. Лица могут понести наказание не только в виде лишения свободы, но и штраф в размере 300 тыс. рублей, пишет Regnum.