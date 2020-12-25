Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
13:56   25 Декабря 2020
Происшествия

Самолет выкатился за пределы ВПП во Внуково

Самолет выкатился за пределы ВПП во Внуково

Воздушное судно, принадлежащее авиакомпании "Якутия", выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Внуково, передает Федеральное агентство новостей.

Самолет двигался на минимальной скорости, на его борту находились девять членов экипажа и 109 пассажиров. В результате инцидента никто не пострадал. По данным источника ФАН, лайнер не вписался в рулежку, но такие ситуации встречаются довольно часто и не представляют угрозы.

Похожий случай произошел в аэропорту Пскова. Самолет "Аэроконтроля" выкатился за пределы ВПП, но не получил никаких повреждений, никто из членов экипажа не пострадал. Об этом сообщал телеканал "360".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#самолет #внуково #впп

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров