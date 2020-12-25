Сергей Марков высмеял приоритеты Украины на 2021 год

Политолог уверен, что мечтам Киева о возврате Крымского полуострова не суждено сбыться.

Список приоритетных направлений работы Министерства иностранных дел Украины на 2021 год представил глава ведомства Дмитрий Кулеба. Он обратил внимание, что стране следует укрепить свою безопасность на международном уровне. Сделать это, по мнению Кулебы, нужно через «противодействие Москве в Донбассе».

Следующей задачей министр иностранных дел назвал проблему пандемии коронавируса, а уже после нее упомянул и о «крымской платформе». Так Кулеба назвал некую дипломатическую площадку для ведения переговоров по вопросу принадлежности Республики Крым. Также в 2021 году ведомство намерено предпринять ряд шагов по работе с украинцами, проживающими за пределами своей страны.

Дмитрий Кулеба назвал главные экономические задачи, которые стоят перед Украиной в следующем году: зеленая энергетика и наращивание «украинского экспорта и инвестиций». Также глава МИД анонсировал выход украинской дипломатии и бизнеса «на Африканский континент».

Не во всех моментах с министром иностранных дел Украины согласился общественный деятель, политолог и кандидат политических наук Сергей Марков. По его словам, некоторым задачам, которые выделил Дмитрий Кулеба, сбыться в 2021 году просто не суждено.

«Во-первых, это приоритеты не Украины, а оккупационного режима, главный смысл существования которого – участие в гибридной войне своих хозяев с Россией. Поэтому борьба с Россией – это точно не приоритеты граждан Украины. Приоритеты граждан Украины – это, прежде всего, мир на Донбассе, а вовсе не противостояние с Россией. Тот странный набор приоритетов, которые там заявлены, не вполне соответствует реальным вызовам», — сообщил эксперт.

Выход дипломатии Украины на Африканский контингент Марков назвал куда менее важной задачей, чем налаживание связей между Киевом и Варшавой. Дело в том, что поддержка контакта с Африкой требует немалых средств, а экономика Украины на фоне пандемии и многочисленных социально-общественных проблем переживает не лучшие времена.

«Я думаю, он ошибся, потом добавит еще, что они должны бороться с "Северным потоком – 2", еще что-нибудь этакое. Что касается COVID-19, какая там борьба, если его [Кулебы] начальство запрещает пользоваться российской вакциной? Европейцы и американцы пользуются российской вакциной, а свои препараты им не дают. И можно было бы перефразировать – не противостояние российской угрозе, а срыв Минских соглашений, а в этом, я думаю, они добьются успеха», — подытожил специалист.

Справка ПС

Отношения между Украиной и Россией сильно обострились после воссоединения Крымского полуострова с Россией. В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по результатам которого больше 95% жителей Севастополя и 96% крымчан высказались за вхождение республики в состав России. Украина до сих пор не признает результаты народного голосования: Киев считает Крым своей территорией.

В апреле 2014 года украинские власти начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые объявили о независимости после госпереворота в Киеве. По последним данным ООН, жертвами стали более 13 тысяч человек.

С 27 июля в Донбассе действует очередное бессрочное перемирие, но стороны конфликта регулярно обвиняют друг друга в его нарушениях. Вопрос урегулирования обсуждается в ходе встреч трехсторонней контактной группы, а также на саммите «нормандского формата».