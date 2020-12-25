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13:31   25 Декабря 2020
Происшествия

Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Шестун получил 15 лет колонии

Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Шестун получил 15 лет колонии

Суд приговорил экс-чиновника Александра Шестуна к тюремному заключению за коррупцию.

Приговор бывшему главе подмосковного района огласили в Подольском городском суде. Александра Шестуна обвиняют в мошенничестве, взятках и других коррупционных преступлениях.

Сторона обвинения просила назначить обвиняемому 20 лет колонии строгого режима и штраф в размере 50 млн рублей. Шестун своей вины не признает. Экс-чиновник занимал пост главы Серпуховского района почти 15 лет. Следствие выяснило, что в течение этого времени он учредил несколько фирм, через которые скупал муниципальные земельные участки.

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#коррупция #московская область #серпуховский район #шестун #тюремный срок

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