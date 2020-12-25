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13:28   25 Декабря 2020
Общество

Песков заявил, что в 2020 году не перенесут новогодние каникулы

Песков заявил, что в 2020 году не перенесут новогодние каникулы

Новогодние каникулы в 2020 году не перенесут на один день. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля исключил возможность переноса одного дня каникул на 31 декабря в этом году. По словам Пескова, Правительство РФ в будущем может рассмотреть такой вариант. Пресс-секретарь не уточнил, будет это компенсироваться или нет. Выходной 31 числа обсудят, исходя из общего понимания возможностей, уточнил Песков.

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#песков #кремль #праздники

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