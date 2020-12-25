Песков: ФРГ и ОЗХО не представили России информацию по лечению Навального

Германия и ОЗХО так и не предоставили России запрошенную информацию об инциденте с блогером Алексеем Навальным. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Германия и ОЗХО так и не предоставили России запрошенную информацию об инциденте с блогером Алексеем Навальным. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты попросили официального представителя Кремля прокомментировать публикацию в Lancet, в которой медики берлинской клиники Charite поделились отчетом об обследовании и лечении Алексея Навального.

"Мы медицинские издания не читаем. Информация, которая запрашивалась, она в публичном доступе отсутствует. Ее по-прежнему мы не получили. В этом плане ничего не изменилось", -— ответил Песков.

В публикации издания Lancet приведены доказательства того, что на организм Навального оказано воздействие ингибитором холинэстеразы. Берлинская клиника запросила исследование в военной лаборатории в Мюнхене, где сообщили, что Навальный подвергся отравлению нервно-паралитическим веществом группы "Новичок", передает издание. В ОЗХО эти выводы подтвердили.

В Москве отмечают, что российские медики больницы в Омске не обнаружили признаков отравления у Навального. Россия направила в Берлин и ОЗХО запрос с просьбой подтвердить по официальным каналам утверждение о том, что Навальный был отравлен боевым отравляющим веществом, но ответа не последовало.