Дополнительные средства от Кабмина пойдут на оклады миротворцам в НКР

Участники миротворческой миссии в Нагорном Карабахе получат дополнительные выплаты.

Участники миротворческой миссии в Нагорном Карабахе получат дополнительные выплаты.

Часть средств будет направлена также на обустройство воинского контингента. Об этом сообщила заместитель министра обороны России Наталья Шевцова. Она заметила, что Кабмин одобрил выделение дополнительных денег, которые пойдут на поддержку российских военнослужащих в Карабахе. Предусмотрены дополнительные выплаты для солдат.

"Они составят два оклада денежного содержания", — указала она.

Российские военнослужащие прибыли на линию соприкосновения в Карабахе согласно пункту трехстороннего соглашения. Зона ответственности была разделена на "северную" и "южную" части, развернута сеть наблюдательных пунктов. Россияне очищают местность от мин, сопровождают гражданские автоколонны, следят за порядком, принимают участие в процессе обмена пленными и телами погибших между Арменией и Азербайджаном.