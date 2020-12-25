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13:13   25 Декабря 2020
Происшествия

Историка-расчленителя Соколова признали виновным в убийстве аспирантки

Историка-расчленителя Соколова признали виновным в убийстве аспирантки

Санкт-Петербургский городской суд признал Олега Соколова виновным в жестоком убийстве и расчленении своей аспирантки и гражданской жены Анастасии Ещенко.

Расследованием установлено, что Соколов убил Ещенко из ревности, выпустив ей в голову четыре пули, а затем расчленил тело кухонными ножами и топором.

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