13:13 25 Декабря 2020Происшествия
Историка-расчленителя Соколова признали виновным в убийстве аспирантки
Санкт-Петербургский городской суд признал Олега Соколова виновным в жестоком убийстве и расчленении своей аспирантки и гражданской жены Анастасии Ещенко.
Санкт-Петербургский городской суд признал Олега Соколова виновным в жестоком убийстве и расчленении своей аспирантки и гражданской жены Анастасии Ещенко.
Расследованием установлено, что Соколов убил Ещенко из ревности, выпустив ей в голову четыре пули, а затем расчленил тело кухонными ножами и топором.