Историка-расчленителя Соколова признали виновным в убийстве аспирантки

Санкт-Петербургский городской суд признал Олега Соколова виновным в жестоком убийстве и расчленении своей аспирантки и гражданской жены Анастасии Ещенко.

Санкт-Петербургский городской суд признал Олега Соколова виновным в жестоком убийстве и расчленении своей аспирантки и гражданской жены Анастасии Ещенко.

Расследованием установлено, что Соколов убил Ещенко из ревности, выпустив ей в голову четыре пули, а затем расчленил тело кухонными ножами и топором.