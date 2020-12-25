Торговая сделка с ЕС обернется для Великобритании дефицитом товаров

Джонсон успел вскочить на подножку уходящего поезда и подписал соглашение за неделю до запланированной даты Brexit.

Великобритания успела заключить торговое соглашение с Европейским союзом (ЕС) всего за семь дней до полного выхода из его состава. Формально Соединенное Королевство покинуло союз еще 1 февраля этого года, однако переговоры о дальнейшем экономическом сотрудничестве продолжались вплоть до четверга, 24 декабря. Премьер-министр Борис Джонсон не скрывает своего ликования после разрешения исторического вопроса.

The deal is done. pic.twitter.com/zzhvxOSeWz — Boris Johnson (@BorisJohnson) December 24, 2020

«Сделка заключена, – пишет Джонсон. – Мы [Великобритания] вернули себе контроль над нашей судьбой. Люди говорили, что это невозможно, но мы вернули контроль».

Теперь Великобритания безоговорочно покидает Евросоюз, но сохраняет за собой право торговать с ним на особых условиях. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала журналистам, что Соединенное Королевство остается союзником ЕС, «которому можно довериться». Brexit (по аналогии с Br – Британия, и exit — выход) позади, а значит Европа может двигаться дальше без оглядки на этот «долгий и извилистый путь».

Великобритания сохраняет доступ к единому рынку Евросоюза, при этом никаких квот и дополнительных тарифов (которые существуют для стран, не входящих в ЕС) англичанам предъявлять не будут. Агентство Reuters, впрочем, указывает, что подробности торгового соглашения на две тысячи страниц пока не обнародовали.

Известно лишь то, что не все сектора британской экономики смогут взаимодействовать с рынком ЕС. Примерно 80% услуг и товаров останутся внутри страны. В частности, это коснется банков, страховщиков и управляющих активами, сотрудничество которых с ЕС «станет в лучшем случае неоднородным». Борис Джонсон посетовал, что новая сделка не во всем выгодна для Великобритании, но несколько «удачных формулировок» все же содержит.

Лидер британской партии Brexit Найджел Фарадж уверен, что после подписания соглашения Брюссель все же обременит торговлю с Лондоном как негласными правилами, так и характерными для экономической деятельности Евросоюза бюрократическими механизмами. Так, к примеру, Фарадж прогнозирует неразбериху в британских портах, в которых из-за ожидания Brexit скопились грузы.

На этом ожидании немного укрепилась британская валюта. Через несколько часов после того, как стороны подписали торговое соглашение, стоимость фунта стерлингов подскочила на 0,3%. Теперь он оценивается в 1,36 доллара США, хотя пару недель назад его стоимость колебалась в районе 1,32 долларов. Однако, ВВП Великобритании в первом квартале 2021 года будет падать, считают эксперты Банка Англии.

По данным Управления бюджетной ответственности Великобритании, что готовит экономические прогнозы и отчеты для Даунинг-стрит, новые торговые отношения приведут к долгосрочным потерям производства примерно на 4% по сравнению с периодом, когда королевство входило в ЕС.

Эксперты CNN обращают внимание на последствия не для британской экономики, а для рядовых англичан. Новые стандарты проверки товаров на таможне приведут к сбою некоторых поставок. Как следствие, многие заводы и предприятия могут остановить производство на неопределенный срок или работать с постоянными простоями. Эта проблема также коснется супермаркетов и точек питания, где ряд товаров, поставляемых из Евросоюза, пропадет с полок.

Ни одна из сторон, подписавших новое торговое соглашение, не вышла из ситуации победителем, заверил руководитель информационного офиса Совета Европы в России, доцент МГИМО МИД РФ Николай Топорнин. И Евросоюз, и Великобритания от такого финала Brexit только проигрывают, но если для первого потери будут почти незаметны, то Соединенному Королевству нужно подготовиться к экономической нестабильности, которая может продлиться несколько лет.

ЕС, на рынке которого 450 миллионов потребителей, сможет справиться с потерей одного торгового партнера. Великобритания сейчас переживает не лучшие времена из-за пандемии коронавируса, которая усугубилась появлением ранее неизвестного штамма COVID. Большинство стран закрыли авиасообщение с королевством, на территории которого ввели четвертый, самый высокий уровень карантина.

«И на фоне всей этой картины Великобритания все-таки покидает ЕС. Это в любом случае дипломатический и геополитический разрыв. Я думаю, что в течение следующих пяти лет Великобритания будет пытаться залатать экономические бреши и потери, которая она понесет в результате Brexit. Для Брюсселя потеря одной страны на рынке неприятна, но не трагична. Евросоюз перестроится, но островному государству придется несладко. Хотя Лондон остался в выигрыше в том плане, что сохранил безвизовое пространство и гуманитарные связи с Европой», — объяснил Топорнин.

Теперь за Великобританией нужно приглядывать, подытожил дипломат. Рождество англичане встретят в изоляции, а может быть и с полупустыми полками в магазинах. Напомним, что в королевство до сих пор не могут попасть грузовики с продуктами и вакциной от коронавируса, а выезжающие с острова дальнобойщики стоят в огромной пробке перед Ла-Маншем. 24 декабря им начали выдавать еду и воду, но водители рискуют встретить Новый год и Рождество вдали от родных.

Справка ПС

В июне 2016 года в Великобритании состоялся референдум по вопросу выхода страны из ЕС, инициированный бывшим премьер-министром Дэвидом Кэмероном. По его результатам, более 50% проголосовавших поддержали выход Великобритании из Европейского союза. Торговое соглашение в течение года буксовало по ряду сфер, в том числе распределению квот на рыболовство в исключительной экономической зоне Великобритании после Brexit.