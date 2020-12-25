Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
14:00   25 Декабря 2020
Весь мир

Торговая сделка с ЕС обернется для Великобритании дефицитом товаров

Торговая сделка с ЕС обернется для Великобритании дефицитом товаров

Великобритания успела заключить торговое соглашение с Европейским союзом (ЕС) всего за семь дней до полного выхода из его состава. Формально Соединенное Королевство покинуло союз еще 1 февраля этого года, однако переговоры о дальнейшем экономическом сотрудничестве продолжались вплоть до четверга, 24 декабря. Премьер-министр Борис Джонсон не скрывает своего ликования после разрешения исторического вопроса.

«Сделка заключена, – пишет Джонсон. – Мы [Великобритания] вернули себе контроль над нашей судьбой. Люди говорили, что это невозможно, но мы вернули контроль».

Теперь Великобритания безоговорочно покидает Евросоюз, но сохраняет за собой право торговать с ним на особых условиях. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала журналистам, что Соединенное Королевство остается союзником ЕС, «которому можно довериться». Brexit (по аналогии с Br – Британия, и exit — выход) позади, а значит Европа может двигаться дальше без оглядки на этот «долгий и извилистый путь».

Великобритания сохраняет доступ к единому рынку Евросоюза, при этом никаких квот и дополнительных тарифов (которые существуют для стран, не входящих в ЕС) англичанам предъявлять не будут. Агентство Reuters, впрочем, указывает, что подробности торгового соглашения на две тысячи страниц пока не обнародовали.

Известно лишь то, что не все сектора британской экономики смогут взаимодействовать с рынком ЕС. Примерно 80% услуг и товаров останутся внутри страны. В частности, это коснется банков, страховщиков и управляющих активами, сотрудничество которых с ЕС «станет в лучшем случае неоднородным». Борис Джонсон посетовал, что новая сделка не во всем выгодна для Великобритании, но несколько «удачных формулировок» все же содержит.

Торговое соглашение Британии и ЕС. Кто остался в выигрыше

Лидер британской партии Brexit Найджел Фарадж уверен, что после подписания соглашения Брюссель все же обременит торговлю с Лондоном как негласными правилами, так и характерными для экономической деятельности Евросоюза бюрократическими механизмами. Так, к примеру, Фарадж прогнозирует неразбериху в британских портах, в которых из-за ожидания Brexit скопились грузы.

На этом ожидании немного укрепилась британская валюта. Через несколько часов после того, как стороны подписали торговое соглашение, стоимость фунта стерлингов подскочила на 0,3%. Теперь он оценивается в 1,36 доллара США, хотя пару недель назад его стоимость колебалась в районе 1,32 долларов. Однако, ВВП Великобритании в первом квартале 2021 года будет падать, считают эксперты Банка Англии.

По данным Управления бюджетной ответственности Великобритании, что готовит экономические прогнозы и отчеты для Даунинг-стрит, новые торговые отношения приведут к долгосрочным потерям производства примерно на 4% по сравнению с периодом, когда королевство входило в ЕС.

Эксперты CNN обращают внимание на последствия не для британской экономики, а для рядовых англичан. Новые стандарты проверки товаров на таможне приведут к сбою некоторых поставок. Как следствие, многие заводы и предприятия могут остановить производство на неопределенный срок или работать с постоянными простоями. Эта проблема также коснется супермаркетов и точек питания, где ряд товаров, поставляемых из Евросоюза, пропадет с полок.

Ни одна из сторон, подписавших новое торговое соглашение, не вышла из ситуации победителем, заверил руководитель информационного офиса Совета Европы в России, доцент МГИМО МИД РФ Николай Топорнин. И Евросоюз, и Великобритания от такого финала Brexit только проигрывают, но если для первого потери будут почти незаметны, то Соединенному Королевству нужно подготовиться к экономической нестабильности, которая может продлиться несколько лет.

Торговое соглашение Британии и ЕС. Кто остался в выигрыше

ЕС, на рынке которого 450 миллионов потребителей, сможет справиться с потерей одного торгового партнера. Великобритания сейчас переживает не лучшие времена из-за пандемии коронавируса, которая усугубилась появлением ранее неизвестного штамма COVID. Большинство стран закрыли авиасообщение с королевством, на территории которого ввели четвертый, самый высокий уровень карантина.

«И на фоне всей этой картины Великобритания все-таки покидает ЕС. Это в любом случае дипломатический и геополитический разрыв. Я думаю, что в течение следующих пяти лет Великобритания будет пытаться залатать экономические бреши и потери, которая она понесет в результате Brexit. Для Брюсселя потеря одной страны на рынке неприятна, но не трагична. Евросоюз перестроится, но островному государству придется несладко. Хотя Лондон остался в выигрыше в том плане, что сохранил безвизовое пространство и гуманитарные связи с Европой», — объяснил Топорнин.

Теперь за Великобританией нужно приглядывать, подытожил дипломат. Рождество англичане встретят в изоляции, а может быть и с полупустыми полками в магазинах. Напомним, что в королевство до сих пор не могут попасть грузовики с продуктами и вакциной от коронавируса, а выезжающие с острова дальнобойщики стоят в огромной пробке перед Ла-Маншем. 24 декабря им начали выдавать еду и воду, но водители рискуют встретить Новый год и Рождество вдали от родных.

Справка ПС

В июне 2016 года в Великобритании состоялся референдум по вопросу выхода страны из ЕС, инициированный бывшим премьер-министром Дэвидом Кэмероном. По его результатам, более 50% проголосовавших поддержали выход Великобритании из Европейского союза. Торговое соглашение в течение года буксовало по ряду сфер, в том числе распределению квот на рыболовство в исключительной экономической зоне Великобритании после Brexit.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#евросоюз #великобритания #соглашение

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров