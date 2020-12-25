Бывший глава МИД Сирии получил орден "За гражданские заслуги" посмертно

Бывший глава МИД Сирии Валид Муаллем посмертно удостоен ордена "За гражданские заслуги".

Бывший глава МИД Сирии Валид Муаллем посмертно удостоен ордена "За гражданские заслуги".

Политика наградил президент Сирии Башар Асад. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).

В Дамаске провели поминальную службу по случаю 40 дней со дня смерти экс-главы МИД. Во время церемонии присутствовали родственники усопшего, президент Сирии Башар Асад, министр по делам лидера САР Мансур Аззам и новый глава МИД Фейсал Микдад. Последний оценил роль умершего в улучшении положения Сирии на международной арене и назвал его своим учителем.

Поминальная служба завершилась показом документального фильма. Лента рассказала зрителям о жизни бывшего главы МИД и его выступлениях на разных форумах.