Видео задержания юноши-террориста в Тамбове появилось в Сети

Сотрудники ФСБ опубликовали кадры задержания 17-летнего мальчика, который собирал бомбу у себя в квартире.

Сотрудники ФСБ опубликовали кадры задержания 17-летнего мальчика, который собирал бомбу у себя в квартире.

Силовики засняли спецоперацию по задержанию юноши, готовившего теракт в городе. На опубликованных в Сети кадрах видно, как сотрудники ФСБ ворвались в квартиру, где живет молодой человек, а после устроили там обыски.

В ходе оперативных действий они обнаружили взрывчатку и компоненты для изготовления бомбы, передает телеканал РЕН ТВ. По предварительной версии, мальчик планировал устроить теракт. Информацию о сборе бомбы, а также подходящем месте для ее взрыва, юноша искал в интернете.