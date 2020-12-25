Специалисты из Голландии дали экспертную оценку расследованию обстоятельств катастрофы малайзийского авиалайнера MH17 над территорией Украины.

Специалисты из Голландии дали экспертную оценку расследованию обстоятельств катастрофы малайзийского авиалайнера MH17 над территорией Украины.

Профессор международных отношений Сассекского университета Кейс ван дер Пей и голландский журналист Карел ван Вольферен уверены, что следователи принимают во внимание недостоверные улики. Они также отметили, что суд полностью игнорирует очевидные манипуляции с показаниями свидетелей трагедии.

"Официальное голландское расследование катастрофы MH17 ведется некорректно из-за ложных заявлений и отказа от показаний свидетелей", — сообщили эксперты.

Кроме того, аналитики указали на то, что сотрудники следственных органов активно пользуются данными "гражданской следственной группы" Bellingcat, которая намерено склоняет расследование в нужную для западных спонсоров сторону.