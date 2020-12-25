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12:50   25 Декабря 2020
Политика

Расследование крушения MH17 в Голландии признали самым провальным в истории страны

Расследование крушения MH17 в Голландии признали самым провальным в истории страны

Специалисты из Голландии дали экспертную оценку расследованию обстоятельств катастрофы малайзийского авиалайнера MH17 над территорией Украины.

Профессор международных отношений Сассекского университета Кейс ван дер Пей и голландский журналист Карел ван Вольферен уверены, что следователи принимают во внимание недостоверные улики. Они также отметили, что суд полностью игнорирует очевидные манипуляции с показаниями свидетелей трагедии.

"Официальное голландское расследование катастрофы MH17 ведется некорректно из-за ложных заявлений и отказа от показаний свидетелей", — сообщили эксперты.

Кроме того, аналитики указали на то, что сотрудники следственных органов активно пользуются данными "гражданской следственной группы" Bellingcat, которая намерено склоняет расследование в нужную для западных спонсоров сторону.

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#суд #mh17 #голландия

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