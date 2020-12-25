Расследование крушения MH17 в Голландии признали самым провальным в истории страны
Специалисты из Голландии дали экспертную оценку расследованию обстоятельств катастрофы малайзийского авиалайнера MH17 над территорией Украины.
Профессор международных отношений Сассекского университета Кейс ван дер Пей и голландский журналист Карел ван Вольферен уверены, что следователи принимают во внимание недостоверные улики. Они также отметили, что суд полностью игнорирует очевидные манипуляции с показаниями свидетелей трагедии.
"Официальное голландское расследование катастрофы MH17 ведется некорректно из-за ложных заявлений и отказа от показаний свидетелей", — сообщили эксперты.
Кроме того, аналитики указали на то, что сотрудники следственных органов активно пользуются данными "гражданской следственной группы" Bellingcat, которая намерено склоняет расследование в нужную для западных спонсоров сторону.