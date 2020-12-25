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12:49   25 Декабря 2020
Происшествия

Момент смертельного ДТП с автобусом под Рязанью опубликован в Сети

Момент смертельного ДТП с автобусом под Рязанью опубликован в Сети

Опубликованы кадры с видеорегистратора перевернувшегося автобуса под Рязанью. Четыре человека погибли в аварии.

Запись смертельного ДТП появилась в группе "62ИНФО" в соцсети "ВКонтакте". На кадрах видно, как автобус съезжает с трассы и переворачивается, дальше слышны крики.

Источник: группа "62ИНФО".

ДТП произошло на 247-м км дороги Р-22 "Каспий". Экстренные службы поставили автобус на колеса. На месте работали следователи. Правоохранители установили личности всех погибших, среди которых был гражданин Греции. Пострадали 13 человек, в салоне находились 25 пассажиров и водитель.

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#дтп #автобус #рязанская область

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