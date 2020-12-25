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12:38   25 Декабря 2020
Политика

Источник из силовых структур САР назвал цель ракетного удара Израиля

Источник из силовых структур САР назвал цель ракетного удара Израиля

Сирийский научно-исследовательский центр оказался главной целью ракетного удара Израиля.

Учреждение располагается в городе Масиаф в сирийской провинции Хама. Большинство ракет сбили сирийские системы ПВО, передает Федеральное агентство новостей со ссылкой на источник в силовых структурах Сирийской Арабской Республике (САР).

Ракеты запустили с территории Ливана. В результате удара были повреждены несколько зданий. Согласно основной версии, крылатые ракеты "Далила" выпустили истребители F-16, которые находились в воздушном пространстве Ливана. Другие источники сообщают об ударе, нанесенном из акватории Средиземного моря.

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#сирия #израиль #ракеты

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