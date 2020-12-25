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12:33   25 Декабря 2020
Общество

Роспотребнадзор назвал бесценными знания о средстве для победы над COVID-19

Роспотребнадзор назвал бесценными знания о средстве для победы над COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала знания, необходимые для победы над коронавирусной инфекцией, бесценными.

Ведомство знает, как победить COVID-19, так как обладает необходимой для этого информацией, добавила Анна Попова в эфире телеканала "Россия-24". Приобретенные с большим трудом и даже потерями знания специалистов заставляют верить в лучший исход, акцентироовала внимание глава Роспотребнадзора.

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#роспотребнадзор #пандемия #коронавирус

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