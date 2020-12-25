Роспотребнадзор назвал бесценными знания о средстве для победы над COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала знания, необходимые для победы над коронавирусной инфекцией, бесценными.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала знания, необходимые для победы над коронавирусной инфекцией, бесценными.

Ведомство знает, как победить COVID-19, так как обладает необходимой для этого информацией, добавила Анна Попова в эфире телеканала "Россия-24". Приобретенные с большим трудом и даже потерями знания специалистов заставляют верить в лучший исход, акцентироовала внимание глава Роспотребнадзора.