Попытка Украины поиздеваться над Россией и советскими бомбардировщиками провалилась, считают эксперты китайского издания Sohu.

Попытка Украины поиздеваться над Россией и советскими бомбардировщиками провалилась, считают эксперты китайского издания Sohu.

Украина после распада СССР получила огромный парк военной техники, в том числе авиации. В распоряжении Киева оказались и стратегические ракетоносцы Ту-160 "Белый лебедь". В Киеве несколько лет думали, что же с ними делать. Речь шла об уничтожении самолетов, причем подготовка к "казни" Ту-160 проходила довольно долго, приняв издевательскую форму для России. Перевод статьи Sohu приводит "ПолитРоссия".

"В СМИ публиковались фотографии с утилизации двух украинских Ту-160. Эти фото заставили понервничать Россию, которая уже давно мечтала получить эти самолеты в свое распоряжение", — отмечают авторы Sohu.

В Киеве действительно рассчитывали, что ликвидация Ту-160 заденет Россию за живое. В итоге Москва инициировала переговоры о судьбе "Белых лебедей". Украина согласилась передать России эти самолеты в обмен на списание части долга за газ. Помимо Ту-160, РФ получила и несколько стратегических бомбардировщиков Ту-95.

Запад требовал от Украины ликвидировать "Белых лебедей" и другое стратегическое вооружение, оставшееся на территории государства после распада СССР. Вашингтон даже предлагал компенсацию в размере 15 миллионов долларов. Правда, позже сумма сократилась до 8 миллионов. Однако Москва сыграла на опережение, чем спасла самолеты от демонтажа.

Реальная стоимость самолетов, переданных России, в несколько раз превышает сумму, полученную Украиной от РФ и США.