«Бесспорный король поля боя». АК-47 возглавил мировой топ стрелкового оружия

Американское издание National Interest составило список стрелкового оружия, которое «навсегда изменило войну».

Американское издание National Interest составило список стрелкового оружия, которое «навсегда изменило войну». Возглавил рейтинг автомат Калашникова АК-47.

В современных войнах за последние сто лет произошел колоссальных прогресс — самолеты, ракеты, танки, подлодки и другая техника быстро завоевали ключевые позиции в вооруженных силах мира. Однако есть еще одно вооружение, которое было изобретено сотни лет назад, но продолжает занимать важное место на поле боя, пишет журналист Кайл Мизоками.

Речь идет о пехотном оружии: винтовках, пулеметах и автоматах. Любая современная война невозможна без пехоты, подчеркивается в материале. На первом месте в пятерке самого «смертоносного оружия современной войны» оказался легендарный АК-47. Издание окрестило его «бесспорным королем современного поля боя».

«Чрезвычайно надежный АК-47 изобилует на полях сражений третьего мира. От американского рэпа до Зимбабве АК-47 приобрел статус иконы и является одним из самых узнаваемых символов в мире», — утверждает автор статьи.

АК-47 — детище советского оружейника Михаила Калашникова. «Чрезвычайно надежный» AK-47 используют повсюду — от конфликтов на Ближнем Востоке до стран Европы. Он дешевый и простой в использовании, поэтому стал отличным подспорьем для советских призывников и плохо обученных армий третьего мира, пишет автор.

По разным оценкам, около ста миллионов автоматов АК-47 были созданы в Советском Союзе, Китае, Северной Корее, Египте, Югославии и большинстве стран бывшего Варшавского договора.

«Как отмечала газета "The Independent", на каждые семьдесят человек на Земле приходится один АК-47», - говорится в статье.

На второе место в списке журналист Кайл Мизоками поставил американскую автоматическую винтовку М16. Она была разработана в 1956 году, а уже в 1960-х принята на вооружение в армию США.

Современная версия М16A4 весит около четырех килограммов и комплектуется магазином на 30 патронов. Оружие эффективно на дистанции до 550 метров и обладает устойчивой скоростью стрельбы 12-15 выстрелов в минуту. Гражданская версия, названная в честь первой модели винтовки AR-15, в последние десять лет успешно продается.

Третье место занял М240 — современный средний пулемет производства США. Он стоит на вооружении Корпуса морской пехоты США, а также еще 86 стран. M240 является американской версией FN-MAG, разработанной в 1950-х годах бельгийским оружейным заводом Fabrique Nationale (FN). Пулемет М240 использовался в различных горячих точках: от ЮАР до Фолклендских островов, от Афганистана до Ирака.

M240 весит около 12 килограммов, а вместе с запасным стволом, штативом и другими комплектующими его вес может достигать более 20 килограммов. Пулемет может производить до 100 выстрелов в минуту без перегрева и до 650 — с неизбежным перегреванием.

Четвертое место досталось пулемету Калашникова — еще одной разработке знаменитого советского оружейника. ПК создан на основе АК-47. Он оснащен тяжелым стволом, рамой для поглощения тепла и отдачи. Обладает высокой точностью на расстоянии до 800 метров.

Пулемет крайне прост и универсален. Функционален как для борьбы с живой силой противника, так и для поражения низко летящих целей, например, вертолетов или беспилотников.

На пятое место NI поместило штурмовую винтовку китайского производства QBZ-95. Ее разработали для замены АК-47 и используют не только в армии, но и в полиции Китая. Вокруг QBZ-95 выросла целая линия пехотного оружия. Винтовка использует уникальный 5,8-миллиметровый патрон, который разработан Китаем и не используется за пределами его границ.

«Зачем это было сделано — до сих пор неизвестно. Этот калибр не дает каких-либо существенных улучшений по сравнению с патронами НАТО и России», — отмечается в статье.

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