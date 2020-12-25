Президент Украины Владимир Зеленский признал необходимость переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в рамках "нормандского формата" и прямого диалога.

Президент Украины Владимир Зеленский признал необходимость переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в рамках "нормандского формата" и прямого диалога.

В интервью изданию "Фокус" украинский лидер заявил, что побеседует с российским коллегой, если решение о встрече советников лидеров "нормандского формата" в очередной раз будет отложено.

"Я могу ему позвонить, он точно со мной пообщается", — уверен Зеленский.

Как считает президент Украины, пока предмета разговора с Путиным нет, но все же диалог необходим как и личный, так и в рамках "нормандского формата". Ранее в Кремле заявили, что для переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского нет "соответствующей субстанции".