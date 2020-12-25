Российским военным предоставили выходные 30 и 31 декабря

Генерал российской армии и министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил 30 и 31 декабря выходными днями для личного состава вооруженных сил.

Генерал российской армии и министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил 30 и 31 декабря выходными днями для личного состава вооруженных сил.

Вместо 30 и 31 декабря российские военнослужащие будут работать 26 декабря и 16 января. Объявить предновогодние дни выходными Шойгу решил на основании "трудного уходящего года".

"Вы все много работали, зачастую на пределе возможностей. Прошу оформить это решение установленным порядком", — поручил генерал армии.

По словам министра обороны РФ, уходящий год не единожды ставил вооруженные силы перед лицом серьезных вызовов, испытывал военнослужащих на стойкость.