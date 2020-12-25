Оперштаб РФ обновил статистику по числу заболевших COVID-19 за сутки

За последние сутки количество россиян с подтвержденными тестами на коронавирус увеличилось на 29 018. Свежие данные предоставил оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в России.

За последние сутки количество россиян с подтвержденными тестами на коронавирус увеличилось на 29 018. Свежие данные предоставил оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в России.

В период с 24 на 25 декабря подтвердились тесты на коронавирус у 29 018 человек в 85 регионах страны. Болезнь протекает бессимптомно у 15,7% выявленных носителей COVID-19.

За аналогичный период в России были зафиксированы 563 летальных исхода среди людей, у которых ранее был выявлен коронавирус. Кроме того, за последние сутки стало известно о выздоровлении 27 397 пациентов, проходивших лечение от COVID-19.