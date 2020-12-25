Греф спрогнозировал, каким будет рост экономики РФ в 2021 году

Глава Сбербанка Герман Греф ждет в 2021 году рост ВВП России до 2–3%, если цена нефти поднимется выше 50 долларов за баррель. По его словам, в следующем году экономическая ситуация в стране должна стать более оптимистичной.

Глава Сбербанка Герман Греф ждет в 2021 году рост ВВП России до 2–3%, если цена нефти поднимется выше 50 долларов за баррель. В следующем году экономическая ситуация в стране должна стать более оптимистичной, считает он.

«Прогноз, из которого мы исходим: инфляция ниже 4%, темпы роста ВВП — между 2% и 3%. <...> Рубль укрепляется» — сказал Греф в эфире телеканала «Россия-24».

В то же время Сбербанк прогнозирует среднегодовую стоимость барреля нефти марки Urals в 45 долларов.

Минэкономразвития ожтдает, что экономика Российской Федерации в следующем году вырастет на 3,3%, а инфляция составит 3,7%. Средняя цена на нефть марки Urals ожидается в 45,3 доллара за баррель.