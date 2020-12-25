Российские сенаторы одобрили новые штрафы за клевету и оскорбления в Сети

Совет Федерации одобрил новые законы об ужесточении наказания за оскорбления в интернете и клевету.

Совет Федерации одобрил новые законы об ужесточении наказания за оскорбления в интернете и клевету.

Члены верхней палаты парламента одобрили сразу два закона об ужесточении наказаний для граждан и юридических лиц. Они касаются оскорблений в интернете. Согласно этому документу, предполагается увеличение штрафа для чиновников до 150 тысяч рублей, а для обычных граждан максимальный штраф за высказанное неуважение к власти вырос с 5 тыс. до 300 тыс. рублей.

Другим законом — о клевете — вводится наказание за унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной или иной, противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности, форме, повышенные санкции предусмотрены за оскорбление через СМИ.

Законы вступят в силу с января следующего года.